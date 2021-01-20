В Оренбурге наказали учительницу, ударившую школьника на уроке математики

В Оренбуржье учительницу, ударившую ученика восьмого класса на уроке математики, привлекли к дисциплинарной ответсвенности. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24"

В декабре прошлого года в одной из областных школ между восьмиклассником и учителем произошел конфликт, к результате которого педагог не сдержал эмоций и ударил подростка.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка подтвердил факт рукоприкладства в школе. Ведомство сообщило, что к педагогу применены меры дисциплинарного характера.

"Учитель отстранен от проведения занятий в данном классе. С педагогическим коллективом проведена информационно-разъяснительная работа", – добавили представители ведомства.

В школах Оренбурга проведены работы, направленные на создание безопасных условий обучения.