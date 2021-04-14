Госдума расширила возможности использования маткапитала

Государственная дума приняла закон, который расширяет возможность использования многодетными семьями компенсации в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Документ был внесен в парламент правительством.

Сейчас семьи, где родился третий и последующий ребенок, имеют право на получение так называемого второго "материнского капитала", который может быть направлен на погашение ипотеки.

Принятый закон позволяет многодетным родителям использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта, а также для ремонта или паевого взноса. Также второй "маткапитал" может быть направлен на оплату неотделимых улучшений или ремонта.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но будет распространяться и на договоры, заключенные до этой даты.

Как сообщалось ранее, Минтруд изменил правила использования материнского капитала: женщины, направившие маткапитал в накопительную часть пенсии, смогут отозвать средства.