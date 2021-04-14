"Нарушители-невидимки 2". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

Машин с иностранными регистрационными знаками в нашей стране стало меньше. Из-за высоких пошлин ввозить такие авто теперь не выгодно. Однако те, кто успел заехать, продолжают гонять с превышением скорости, не обращая внимания на знаки и разметку. Инспекторы ГИБДД вычисляют таких хитрецов и вручают им пачки постановлений на сотни тысяч рублей.

Как работает система контроля на дорогах? И что ждать водителям из других стран? Не пропустите в эти выходные премьеру на телеканале "Россия 24" – новое расследование Эдуарда Петрова "Нарушители-невидимки 2".