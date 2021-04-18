Машины-невидимки вышли из тени. По российским дорогам колесят тысячи автомобилей с иностранными номерами. Их владельцы превышают скорость, выезжают на встречку, гоняют по выделенным полосам.

Лихачи уверены, что регистрационные знаки других стран видеокамеры не читают, а значит, и штрафы им не страшны. Но это не так. Сотрудники ГИБДД вычисляют таких хитрецов и вручают им пачки постановлений на сотни тысяч рублей. В этом убедились журналисты из программы "Расследование Эдуарда Петрова".

Корреспонденты вместе с инспекторами приняли участие в нескольких рейдах и поймали немало нарушителей. Одним из них стал гражданин Армении по имени Гамлет. На его счету было почти 50 неоплаченных штрафов, в основном за езду по выделенке и превышение скорости.

Вот, как сам Гамлет объяснил свои лихачества на дороге.

– Армянин я, вот паспорт армянский, права армянские, машина армянская, собственник я. Если нарушаю, без проблем, буду платить.

– А сколько? Вы уже платили штрафы? – задает вопросы журналист.

– Нет. Допустим ремень, огнетушитель, такие я плачу сразу – 50% скидка. А так, вот эти вот, скорость, что платить, я не отказываюсь. А то, что касается 100 или 200 тысяч, это никого не должно возмущать. Это мои деньги. Я что, отчет должен давать, штрафы платить или не платить. Может быть, у меня в багажнике целый мешок денег. Может быть, образно. Нарушаю, но это не те нарушения, я не ворую, ничего не делаю. Работаю, и мне иногда надо нарушать, но это нарушение не считается, как на пешехода, красный светофор. Нет, такого не сделаю.