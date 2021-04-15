Запотевшие окна и подозрительные маневры: гаишники поделились секретами "ловли" нарушителей

Инспекторы ГИБДД раскрыли секреты своей работы. Они рассказали, где прячутся и как на глазок определяют нарушителей. Все зависит от поставленной задачи. Например, нетрезвых водителей и машины с тонировкой хорошо "вылавливаются" на длинных, прямых и хорошо просматриваемых дорогах. На них хорошо заметны все подозрительные маневры и перестроения, которые перед инспектором совершает водитель.

Предсказуемое место для дежурства инспектора – это въезды в город и выезды из него. Тут все очевидно: чем выше поток транспорта, тем проще отработать заданные ориентировки по проверке документов и розыск угнанных машин. Кроме того, на въездах и выездах из населенных пунктах часто встречаются аварийные участки. Инспекторы дежурят на них для снижения риска ДТП, отмечает Autonews.ru.

Угонщики для выезда из населенных пунктов часто используют окольные пути – проектируемые проезды или запутанные дороги в частном секторе. Засады на угонщиков инспекторы организуют там, где у угонщика не будет возможности развернуться или быстро ускользнуть во дворы. В эти сети также часто попадают пьяные водители и перевозчики запрещенных веществ.

Все точки, где по вечерам продают алкоголь, также на заметке у дорожных инспекторов, потому что к ним нетрезвые водители подъезжают за "догоном". При этом инспекторы утверждают, что самостоятельно выбирать место дежурства не могут, только по расстановке и карточке поста, то есть по решению непосредственного руководства.

Дорожные службы в своей работе не всегда консультируются с инспекторами ГИБДД. Поэтому на российских дорогах появляются ловушки – места, в которых разметка противоречит знакам. Стоять в таких местах-ловушках и повально выписывать штрафы запутавшимся в противоречивой дорожной обстановке водителям инспекторам ДПС запрещается.

Кроме странных маневров на дороге у инспекторов вызывают подозрения запотевшие окна. Испариной они зимой и осенью покрываются из-за наличия в салоне паров алкоголя. Кроме того, выпившие водители предпочитают ездить по вечерам с выключенными фарами и без подсветки приборов в салоне: их яркий свет режет пьяным глаза.

Не остаются без внимания инспекторов и дети в машине. Особенно, если они на переднем сидении или не пристегнуты.