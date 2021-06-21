Пять важных изменений. ГИБДД разъясняет

МВД опубликовало законопроект, вносящий изменения в работу сотрудников ГИБДД и в их взаимодействие с водителями. В ведомстве перечислили неисправности, при которых автомобилист должен обязательно остановиться, и обозначили ситуации, при которых инспекторы могут взять у владельцев их автомобили.

В Госавтоинспекции разъяснили, что текст нового закона основан на ныне действующих нормативных предписаниях, поэтому ничего революционного нового в документе не сказано, сообщает Autonews.

Скрытые патрули

В ГИБДД напомнили об использовании скрытого надзора, при этом если сотрудники в форме, то они и так могут останавливать автомобили для пресечения правонарушений.

Фото- и видеофиксация

В действующем административном регламенте инспекторам предписано осуществлять все действия в поле обзора систем видеонаблюдения, уведомляя участников дорожного движения об использовании этих систем. Это необходимо для "соблюдения законности, прав и свобод граждан, а также противодействия коррупционным проявлениям".

Впоследствии записи можно приобщить к делам об административных правонарушениях. Такие же правила будут действовать и после принятия поправок МВД.

Проверка документов

Согласно законопроекту, документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств. Сотрудникам запрещено принимать материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий.

Новая редакция закона запрещает инспекторам принимать от водителей любые документы, если в них вложены деньги или личные вещи. Сотрудники будут обязаны вернуть их владельцам и попросят вернуть их обратно без лишних предметов. Сотрудники ГИБДД имеют право остановить машину практически с любой целью — от проверки документов до привлечения водителя и пассажиров в качестве понятых.

Размещение патрулей

В проекте приказа дополнили пункт 63 регламента нормой, в соответствии с которой запретили умышленно создавать помехи для распознавания водителями специальной цветографической схемы на машинах ГИБДД. Отмечается, что водителям должен быть отчетливо виден патрульный автомобиль или сотрудник, осуществляющий надзор за движением.

Звонки родственникам при ДТП и задержаниях

Законопроект расширяет круг лиц, которым может позвонить задержанный. Кроме того, документ определяет, кому могут звонить сотрудники ГИБДД в случае аварий, — близким родственникам или близким лицам. Инспекторы должны будут сообщить им о принятых мерах помощи или о направлении водителей в медицинскую организацию.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что МВД РФ категорически против снижения разрешенной скорости в городе с 60 до 30 километров в час, а также против уменьшения нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час.