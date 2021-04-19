Контроль над дорожными знаками вернут в МВД

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтранса, обязывающий власти всех уровней согласовывать проекты организации дорожного движения с МВД-ГИБДД. В 2013 году эту процедуру убрали из полномочий ведомства.

Одно из главных изменений, подготовленных Минтрансом в поправках к закону "Об организации дорожного движения", касаются проектов организации дорожного движения, куда входят схемы разметки, расстановки знаков и камер на дорогах. Предлагается обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД-ГИБДД.

Согласование будет не нужно для установки знаков об аварийно-восстановительных работах после чрезвычайного происшествия, если движение ограничивается на срок не более двух дней.

Поправки облегчают властям информирование населения о новых платных парковках, отмечает ТАСС. Теперь не нужно сообщать о них в печатных изданиях, только в интернете.