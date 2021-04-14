Получать свидетельство о рождении и смерти можно без посещение ЗАГСа

Получать свидетельства о рождении и смерти можно будет без походов в ЗАГС. Сделать это позволят онлайн-сервисы "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека" на портале госуслуг.

О нововведениях сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста.

Министр рассказал, что соответствующие документы при запросе будут направляться сразу в личный кабинет пользователя на портале "Госуслуги".

Чуйченко добавил, что трансформация деятельности в сфере записи актов гражданского состояния – одна из главных задач ведомства на год.

"Также мы продолжим работу по развитию экстерриториального принципа предоставления государственных услуг в любом органе ЗАГС", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее 14 апреля сообщалось о создании сервиса "Госдоки", который позволит заменить бумажные документы цифровыми копиями. Приложение позволит отказаться от таких привычных документов, существующих сейчас в виде бумаг или "пластика", как СНИЛС, ОМС, ИНН и водительские права.