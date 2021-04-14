Ссора бою не помеха: UFC анонсировал поединок Макгрегора с Порье

Третий по счету поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится 10 июля в Лас-Вегасе. Об этом сообщил официальный Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата. А глава организации Дэйна Уайт объявил, что UFC 264 пройдет при полных трибунах.

Ранее ирландский боец отказался проводить поединок с Порье, который обвинил Макгрегора в невыполненном обещании. Американец заявил, что ирландец не перевел в благотворительный фонд обещанные 500 тысяч долларов.

Напомним, что первый бой между Макгрегором и Порье состоялся в 2014 году. Тогда победу праздновал ирландец. Однако во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец взял реванш.