Деньги их поссорили. Макгрегор отменил бой с Порье

Бой двух именитых бойцов американской лиги смешанных единоборств UFC Конора Макгрегора и Дастина Порье, скорее всего, не состоится 10 июля. Ирландец отменил матч-реванш во многом из-за того, что американский соперник обвинил его в невыполнении финансовых обязательств.

Ранее в интернете прошли сообщения, что Порье припомнил Макгрегору факт невыполнения джентльменского соглашения: якобы Конор обещал пожертвовать 500 тыс. долларов в благотворительный фонд, с которым связан Дастин, но денег от него так и не дождались.

Некоторое время два спортсмена пререкались в соцсетях, но итогом этого словесного противостояния стал твит Макгрегора: "Ты безмозглая деревенщина, которая говорит о полумиллионе долларов. Ты просто ничего не понимаешь в деньгах. И, кстати, наш бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10 июля".

You’re ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. I’m going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid.