Последствия удаленки: почему от работы на диване болят спина и шея

В связи с пандемией коронавируса многие работники перешли на удаленку, и хотя эпидемиологическая ситуация улучшается, 3 миллиона россиян продолжают трудиться в дистанционном режиме. Это, как ни странно, чревато проблемами со здоровьем, хотя, казалось бы, работать дома гораздо удобнее, чем в офисе.

"Периодически есть соблазн полежать на диване, но долго так не полежишь, потому что устает шея", – признается москвичка Елена Кобыленкова. Она уже год работает из дома и за это время в обнимку с ноутбуком перепробовала с десяток поз. Полежать на животе – одна из любимых, но в таком положении помимо шеи затекает спина. Когда такая нагрузка повторяется изо дня в день, позвоночник начинает сигнализировать болями.

С тем, что выбрать удобную позу для работы действительно сложно, согласятся, наверное, многие. На работе вариант один: стол, стул, монитор компьютера. Дома – сидя на полу, на табурете, на подоконнике, на подушке и без нее… а сколько вариантов лежа! Казалось бы, должно быть легче, но – нет. С жалобами на боль в спине, шее, пояснице работники умственного труда буквально атаковали специалистов.

Врачи поясняют: все дело в том, что сидеть тоже надо правильно. К примеру, высота рабочего стола для офиса – от 68 до 80 сантиметров, высота стула – 55 сантиметров, расстояние до монитора – не менее 70 сантиметров.

А вот обеденный стол, как правило, намного ниже. Что уж говорить о кровати или подоконнике. Так что же делать тем, кто продолжает мучать организм неправильными изгибами? Прерываться намного чаще, призывают врачи. И следует не просто разогнуться и попить чайку, а заменить болезненную позу лечебной.

"В данном случае идеально поменять позу, принять "позу кошки", потянуться и расслабить позвоночник", – посоветовала врач-терапевт Ольга Заборская.

Смена позы каждый час – это лучшая разгрузка для позвоночника. Есть и другие хитрости. Вот москвич Юрий Мартемьянов бегает от стола к дивану в течение дня: пытается спасти поясницу.

"Мне помогает, что, когда я лежу, нагрузка на поясницу снижается, поэтому мне легче. Но здесь другая проблема – не очень удобное положение головы", – добавил он.

А надо действовать иначе. В такой позе – полулежа на спине – мышцы задней поверхности шеи растягиваются, а передней – наоборот спазмируются. Происходит зажим, так что головные боли обеспечены.

"Идеально в этом случае подушку убрать, расслабить позвоночник, лежа горизонтально", – рекомендовала Заборская.

Шея будет болеть и от сидения за столом, если этот стол неправильный. Ведь вы тянетесь вперед, к экрану, поэтому происходит перегиб. Только представьте: в вертикальном правильном положении голова весит 5 килограммов, а стоит ее наклонить вперед – нагрузка для шеи составит все 27. Именно от правильной осанки зависит равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Но если появилась острая боль – никакой самодеятельности, нужно сразу к неврологу. Возможно, у вас возникли протрузии, следовательно, надо лечиться. Правильные процедуры может назначить только врач.