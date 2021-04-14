Учился водить: в Крыму 12-летний мальчик чуть не убил велосипедиста. Видео

Отцу 12-летнего школьника во вторник, 13 апреля, пришла в голову идея научить своего ребенка вождению автомобиля.

Результатом проведенного урока в поселке Николаевка стали два разбитых автомобиля, испорченное дорожное ограждение и появление новых седых волос у 60-летнего велосипедиста, попавшего в аварию.

Каким-то чудом после экстремального трюка люди почти не пострадали — сбитому пожилому мужчине медицинская помощь была оказана на месте, после чего врачи отпустили велосипедиста домой.

В отношении 44-летнего отца, посадившего мальчика за руль, составлены административные протоколы. Родителям устроившего аварию ребенка предстоит оплатить внушительный штраф и возместить нанесенный ущерб.

Кроме того, собранные материалы переданы в службу по делам несовершеннолетних, которая будет разбираться с произошедшим.