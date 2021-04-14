"Аякс" проведет переговоры с агентом Кварацхелии

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в нидерландском "Аяксе". В ближайшее время агент грузинского футболиста Мамука Джугели проведет встречу с представителем амстердамского клуба Марком Овермарсом.

О предстоящих переговорах агента со спортивным директором "Аякса" стало известно изданию "Спорт-экспресс". Ранее появилась информация, что голландцы хотят приобрести игрока "Рубина" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 21 матч за казанский клуб, забив в них четыре мяча и отдав восемь результативных передач.