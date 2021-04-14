Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, когда футболисты национальной команды начнут готовиться к чемпионату Европы. Также он не исключил, что план подготовки еще может измениться.

"В целом планируем начать подготовку к Евро по намеченной программе 20 мая. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА. Если получим какие-либо новые вводные, будем реагировать оперативно и вносить изменения в план подготовки", – приводит слова Черчесова ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет две контрольные встречи перед Евро. 1 июня россияне сыграют с Польшей, а 5-го – с Болгарией.

Напомним, что перенесенный из-за пандемии чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах.