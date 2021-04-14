Польша и Болгария проэкзаменуют сборную России перед Евро

Сборная России по футболу проведет две контрольные встречи в июне 2021 года. 1 июня россияне сыграют с поляками, а 5 июня – с болгарскими футболистами. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Со сборной Польши россияне встретятся в Вроцлаве. Игра начнется 1 июня в 21:45 по московскому времени. Команду Болгарии подопечные Станислава Черчесова примут дома. Матч состоится в Москве 5 июня. Его начало запланировано на 18:00.

Игры с Польшей и Болгарией станут частью подготовки к чемпионату Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.