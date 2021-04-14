Баскетболисты "Пармы" прервали победную серию "Зенита" в Единой лиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ пермская "Парма" на паркете домашней арены обыграла "Зенит" со счетом 78:76. Петербургская команда прервала победную серию в турнире из четырех игр.

Самым результативны игроком встречи стал защитник гостей Билли Бэрон, в его активе 17 очков. Андрей Зубков записал на свой счет 13 очков, а Тарик Блэк – 11. У победителей встречи больше всех набрали Адас Юшкявичюс и Борис Савович – по 11 очков.

"Зенит" ранее досрочно выиграл регулярный чемпионат. У петербуржцев на данный момент 19 побед в 23 играх сезона, а "Парма", одержавшая десять побед в 22 матчах, расположилась на восьмой строчке турнирной таблицы.