ЦСКА одержал шестую победу кряду в баскетбольной Евролиге

Баскетболисты ЦСКА в рамках заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги на паркете домашней арены обыграли греческий "Панатинаикос" – 93:86.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "армейцев" Габриэль Лундберг, в его активе 19 очков. Его одноклубник Уилл Клайберн записал на свой счет 18 очков, Йоханнес Фойгтманн – 15 очков, а Торнике Шенгелия – 11 очков.

У гостей больше всех набрали Яннис Папапетру (15 очков), Константинос Митоглоу (12), Шелвин Мэк (12) и Ховард Сент-Рос (11).

Для москвичей эта победа стала шестой кряду. Всего ЦСКА одержал 24 победы в 34 играх "регулярки", занял второе место в турнирной таблице и вышел в четвертьфинал, где встретится с турецким "Фенербахче".