Тренер ЦСКА Итудис: шесть побед подряд? У нас были серии и подлиннее

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал игру своих подопечных в матче заключительного тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против "Панатинаикоса".

"Армейцы" одержали шестую победу кряду, переиграв греческую команду со счетом 93:86.

"Шесть побед подряд – хорошее число, хотя у нас были серии и подлиннее, – цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Главное, что в этом матче мы поддерживали высокий уровень концентрации, вели, держали игру под контролем. Это была хорошая игра".

ЦСКА одержал 24 победы в 34 играх регулярного сезона Евролиги, занял второе место в турнирной таблице и вышел в четвертьфинал, где встретится с турецким "Фенербахче".

"Мы готовы и мотивированы сыграть в следующей стадии. Нас ждет сложная и жесткая серия. Спасибо болельщикам за поддержку, надеюсь, они помогут нам и в плей-офф", – подытожил Итудис.