Турецкий военный погиб при ракетном обстреле в Ираке

От ракетного удара в иракском Эрбиле пострадала турецкая военная база и близлежащая деревня. Турецкое министерство обороны сообщило об одном погибшем.

Как уточнило агентство РИА Новости, ссылаясь на информацию источника в иракских органах безопасности, ракетный удар, нанесенный вечером 14 апреля в Иракском Курдистане, был нацелен на турецкую военную базу и аэропорт города Эрбиль.

По сообщению министерства обороны Турции, всего было выпущено три ракеты – одна взорвалась в районе военной базы, две другие – в деревне. В результате погиб один турецкий военный и был ранен ребенок.

В район, откуда производился обстрел, были направлены турецкие ударные беспилотники.

Турецкие военные проводят на севере Ирака операции против вооруженных формирований запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.