В международный аэропорт иракского Эрбиля ударила ракета

В Иракском Курдистане вечером, 14 апреля, ракетному обстрелу подвергся международный аэропорт города Эрбиля, сообщает "Интерфакс", ссылаясь информацию местных СМИ.

Подразделения, специализирующиеся на борьбе с терроризмом, подтвердили факт ракетной атаки. По предварительным данным, целью обстрела была территория аэропорта, на которой базируются американские военные.

Данных о пострадавших пока не поступало. Очевидцы сообщают дыме, поднимающимся от места взрыва, и пожаре. На американской военной базе были включены сирены.