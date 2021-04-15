Крымские отельеры справятся с любым наплывом туристов

Крымские отельеры заявили, что готовы справиться с любым наплывом туристов, сообщает телеканал "Россия 24". Для тех, кто решит выбрать местные курорты, здесь есть все условия. В том числе – природные: пляжи с разным песком, галечные пляжи. Еще один плюс отдыха на полуострове – это наличие санаториев с диетическим питанием.

Уже два года в Крыму – рекорд по турпотоку. Так, в прошлом году там приняли почти 7 миллионов человек. В этом году ждут не меньше восьми миллионов. Считают, что популярности направлению добавила прежде всего программа кэшбэка.