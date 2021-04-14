"МанСити" переиграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лига чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на поле стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде одержали волевую победу над местной "Боруссией" – 2:1.

У победителей голами отметились Рияд Марез и Филип Фоден, забившие на 55-й и 75-й минутах соответственно, а у "шмелей" единожды отличился Джуд Беллингхэм, открывший счет в игре на 15-й минуте.

Первая игра завершилась также победой "горожан" со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей подопечные Хосепа Гвардиолы (4:2) вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

За выход в финал турнира "Манчестер Сити" поспорит с французским "Пари Сен-Жермен", который в четвертьфинале оказались сильнее немецкой "Баварии" – 3:2 и 0:1.

В параллельном полуфинале сыграют "Реал" и "Челси". Первые матчи данной стадии турнира состоятся 27 и 28 апреля, а ответные – 4 и 5 мая.