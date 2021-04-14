Лига чемпионов. Пиррова победа "Баварии"

Победитель Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" сложила свои полномочия. Баварицы выиграли второй четвертьфинальный матч у "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0, но в полуфинал вышли парижане.

Матч в Мюнхене завершился победой "Пари Сен-Жермен" с результатом 3:2, и теперь "Баварии" нужно было побеждать с разницей в два мяча. Что было очень непросто. Однако половину своей задачи баварцы выполнили еще до перерыва. За пять минут до перерыва Эрик Шупо-Мотинг нанес точный удар головой, и гости повели 1:0.

Соперники продолжали обмениваться острыми выпадами, но счет не менялся. А счет устраивал парижан. В итоге "Бавария" выиграла 1:0 за счет единственного гола Шупо-Мотинга, но эта победа принесли мюнхенцам только моральное удовлетворение. "Пари Сен-Жермен" вышел победителем за счет большего количества забитых в гостях мячей и пробился в полуфинал.