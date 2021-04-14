Ханси Флик: мы много растеряли в первом матче

В Лиге чемпионов будет новый победитель. Сильнейший клуб Европы прошлого сезона мюнхенская "Бавария" уступила по сумме двух встреч "Пари Сен-Жермен" и выбыла в четвертьфинале.

В первом матче, проходившем в Мюнхене, "Бавария" проиграла "ПСЖ" 2:3. Чемпион Германии смог взять реванш в Париже, выиграв 1:0. Но большее количество мячей в гостях вывело в полуфинал чемпиона Франции.

"Мы потеряли слишком много в первом матч. Если б не злополучный третий гол, то в полуфинал вышла бы "Бавария".Я благодарю свою команду за игру, но при этом должен поздравить соперника. Что касается второго матча, то нам не хватило завершающего удара. Остается лишь принять это поражение", – приводит слова главного тренера "Баварии" Ханси Флика официальный сайт УЕФА.