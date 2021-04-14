Маурисио Почеттино: жаль, что мы сами не забили

"Пари Сен-Жермен" проиграл на своей поле "Баварии" со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матча Лиги чемпионов. Но благодаря трем мячам, забитым в Мюнхене, парижане вышли в полуфинал турнира.

Парижане добились этого успеха при новом тренере Маурисио Почеттино, возглавившим команду в начале января. "Сегодня получил тот адреналин, которого не хватало, когда я сидел без дела. Стоя у бровки я наслаждался игрой", – заявил Маурисио Почеттино официальному сайту УЕФА.

"Это был очень сложный матч. Мы не позволили "Баварии" действовать в ее манере. Жаль, конечно, что сами не забили. Однако задача выполнена. Рад, что наша команда вошла в финал", – добавил главный тренер "ПСЖ".