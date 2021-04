Тренер "Баварии" Флик: мы должны "зализать раны"

"Бавария" на правах действующего победителя Лиги чемпионов собирается дать бой французскому "Пари Сен-Жермен" в ответной игре евротурнира после домашнего поражения (2:3). Тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик надеется на общий успех.

При этом, кадровая ситуация перед ответной игрой с "ПСЖ" остается сложной: "У нас осталось время, – цитирует официальный Twitter "Баварии". – Мы должны "зализать раны", а затем убедиться, что готовы к большому событию во вторник, и, я надеюсь, в конце концов мы выйдем в полуфинал".

При этом главный тренер "Баварии" прокомментировал ничью с "Унионом" (1:1) в 28-м туре бундеслиги, которая стала не слишком удачной репетицией евротурнира: "Трудно принять, когда ведешь 1:0, а затем пропускаешь гол. Это больше похоже на потерянные два очка".

"Жаль, что мы пропустили поздний гол. Победа со счетом 1:0 была бы более справедливой. С нашей стороны была хорошая игра, молодые футболисты хорошо проявили себя. К сожалению, этого было недостаточно для того, чтобы набрать три очка", – сказал Флик.

