В США ищут моряков с перевернувшейся нефтяной платформы

На платформе, потерпевшей бедствие на побережье Луизианы, находилось 19 человек. Шестерых моряков удалось спасти, один погиб и 12 человек пропали без вести.

Рабочие находились на судне-подъемнике для нефтяной промышленности Seacor Power, которое опускает массивные опоры на дно и трансформируется в морскую платформу, сообщает Associated Press.

Во вторник, 14 апреля из-за ураганного ветра корабль перевернулся. Подоспевшие на сигнал бедствия суда, находившиеся неподалеку, смогли спасти четырех человек. Еще двоих достали живыми из воды сотрудники береговой охраны. Один моряк был найдет мертвым.

Остается неизвестной судьба еще 12 человек. Из-за сильного шторма их поиски осложнены, но у спасателей еще есть надежда найти людей живыми.