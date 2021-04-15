Симферополь переводят на водоснабжение из подземных источников

Власти Крыма переводят Симферополь и его пригород на водоснабжение из подземных источников, передает телеканал "Россия 24". Это стало возможным после строительства нового гидротехнического комплекса на реке Бельбек.

Его возвели военные Минобороны меньше чем за четыре месяца. На городской гидроузел в Севастополь уже передано более миллиона тонн пресной воды. Кроме того, удалось в три раза снизить ежесуточный отбор воды с Чернореченского водохранилища, которое было основным источником.

Конструкцию ввели в эксплуатацию еще в марте, чтобы решить основную проблему – дефицит питьевой воды. Из-за этого ее на полуострове подавали по графику. Сейчас из скважин подается в сутки около 110 кубометров воды.