Астраханка попыталась убить рожденного в тайне ото всех сына

В Астраханской области врачи спасли новорожденного, которого 36-летняя мать планировала живым предать земле, сообщили в региональном управлении СКР.

Женщина девять месяцев скрывала беременность: не обращалась к гинекологу, не сдавала анализы и всем своим видом показывала, что не ждет прибавления. В марте она оказалась в участковой больнице в Икрянинском районе, где вечером 23 числа, запершись в душевой, и родила. Замыв следы крови, она пробралась в складское помещение, обмотала сыну голову пакетом и закутала его одеялом, надеясь таким образом пронести мимо поста дежурной медсестры. По версии следователей, женщина намеревалась закопать младенца в безлюдном месте.

Покинуть больницу незамеченной ей не удалось. Едва не задохнувшегося мальчика передали врачам, которые быстро оказали ему помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В отношении подозреваемой завели дело о покушении на убийство новорожденного. Что ею двигало, остается неизвестным.