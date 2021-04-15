Эксгибиционист в цветах: во Владивостоке голый мужчина развеселил женщин

Во Владивостоке в один из цветочных магазинов пришел эксгибиционист и устроил танцы для сотрудников торговой точки. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Одна из сотрудниц засняла на видео полностью обнаженного мужчину, который устроил показ своего тела, сопровождая все пластичными движениями. Представившийся Андреем мужчина вел себя дружелюбно и интересовался, нравится ли сотрудницам его тело.

Веселый эксгибиционист в конце своего выступления попросил похлопать его по ягодицам, а потом покинул магазин.

Правоохранительные органы заинтересовались видеозаписью, в скором времени они установят личность мужчины.