15 апреля 2021 09:34

Задержан начальник УГИБДД по Тюменской области


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Начальник управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин задержан по подозрению в коррупции. В его рабочем кабинете и в квартире в настоящее время проходят обыски.

Высокопоставленному полицейскому инкриминируют получение взятки, то есть превышение должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Селюнину 44 года. На протяжении четырех лет, с 2012 по 2016 год, он возглавлял отдел ГИБДД по Тюмени, затем получил должность замначальника областного управления. Три года назад, зимой 2018 года, он стал во главе региональной Госавтоинспекции.

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