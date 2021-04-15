Задержан начальник УГИБДД по Тюменской области

Начальник управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин задержан по подозрению в коррупции. В его рабочем кабинете и в квартире в настоящее время проходят обыски.

Высокопоставленному полицейскому инкриминируют получение взятки, то есть превышение должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Селюнину 44 года. На протяжении четырех лет, с 2012 по 2016 год, он возглавлял отдел ГИБДД по Тюмени, затем получил должность замначальника областного управления. Три года назад, зимой 2018 года, он стал во главе региональной Госавтоинспекции.