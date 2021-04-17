Странные дела в ГИБДД

Заехал под кирпич в виде громких разоблачений: на этой неделе в Тюменской области разразился коррупционный скандал. Там отправили под арест начальника региональной ГИБДД Александра Селюнина. Полковник якобы попался на торговле водительскими правами. И он, вероятно, не единственный офицер, кто служил не по правилам. Что за странные дела творятся в тюменской ГИБДД?

Этой весной в тюменской ГИБДД уголовные дела появляются, как подснежники. Нет, не милые белые первоцветы, что радуют глаз, а другие, что проступают на поверхность после таяния грязного снега.

В областной Госавтоинспекции, похоже, наступила пора обновлений. Свежий ветер вот-вот сдует с поста главного гаишника региона. Говорят, он так густо засеял свою поляну, что следователи и сотрудники ФСБ наверняка смогут собрать богатый урожай из уголовных эпизодов.

Пока, как пишут СМИ, их 12. И все – очень денежные. Начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина обвиняют в посредничестве при получении взятки и непосредственно в самом получении. О какой сумме идет речь, пока неизвестно, но, судя по особняку, в котором проживает полковник, участок площадью полторы тысячи квадратных метров был очень плодоносный. А какой агроном без плодородной почвы?

Уютный двухэтажный коттедж из светлого кирпича. Рядом – большая пристройка с вместительным гаражом. И все это – в элитном поселке в черте города. Землю здесь называют золотой – что-то типа тюменской Рублевки. Доступна она только большим чиновникам и богатым бизнесменам. До первых полицейский явно не дорос – неужели второе? Возможно, если верить следователям. По их версии, полковник Селюнин торговал водительскими правами.

"По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги. Посредник, в свою очередь, адресовал просьбу обратившихся о выдаче водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов начальнику УГИБДД УМВД России по Тюменской области", – рассказывает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Проблема обучения водителей-новичков, похоже, была особым коньком в карьере Селюнина. И он, видимо, его успешно оседал. Много лет во всех интервью полковник упорно твердил: в автошколах нужно учить строже и не раздавать права кому попало. Конечно – зачем делить свой хлеб? Нахлебников, похоже, и так хватало. В марте, например, был задержан подчиненный полковника – начальник регистрационно-экзаменационной работы Михаил Жигалкин. Возможно, именно он и дал показания на своего шефа.

А ведь сам шеф намекал: будучи еще начальником городской автоинспекции в звании подполковника Селюнин перед камерой открывал профессиональные секреты.

- Ни для кого не секрет, что некоторые люди у нас числятся, а не учатся. Некоторые получают водительские удостоверения. Ну, да – слухи ходят, что там покупают.

Сейчас ясно: слухи, видимо, ходили не зря. А еще в Интернете писали, что по негласному приказу Селюнина местная штрафстоянка платила гаишникам дань за регулярно поставляемые машины. Оброком полковник, предположительно, обложил и пару строительных фирм. Может быть, оттуда его красивый особняк?

У тюменских журналистов есть и еще одна любопытная история – о том, как главный борец за безопасность на дорогах сам угодил в ДТП: прямо на светофоре сбил женщину. С пострадавшей якобы удалось договориться, и в карьере гаишника вновь зажегся зеленый свет.

Теперь все иначе. Эту стоп-линию полицейскому, видимо, уже не пересечь. За права чужие придется жертвовать правами собственными: заехал под "кирпич" в виде громких разоблачений. По решению суда из комфортного дома полковника перевезли в СИЗО. Здесь – не на дороге: правила нужно соблюдать строго. Эту весну начальник ГИБДД точно запомнит надолго. Не зря ведь говорят – что посеешь, то и пожнешь.