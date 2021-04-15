В Казани из-за открытой двери в автобусе травмировались женщина и ребенок

В Казани женщина и ребёнок пострадали в ходе поездки в автобусе. Выяснилось, что из-за незакрытой двери в салоне они упали и получили травмы. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что инцидент произошёл накануне на проспекте Победы. Так, водитель автобуса маршрута №45 забыл закрыть дверь и начал движение.

В результате данных действий 34-летняя женщина и 3-летний ребёнок получили травмы, упав в салоне общественного транспорта. Водитель отстранён от работы.

Обстоятельства произошедшего выясняются, заметил председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. Решение о наказании водителя вынесут автоинспекторы.