Скопинскому маньяку разрешили общаться и посещать бары

Скопинский районный суд разрешил Виктору Мохову общаться с журналистами и в интернете, а также посещать бары и кафе. При этом ему было увеличено количество обязательных посещений полиции для регистрации.

Между тем сам скопинский маньяк уже во второй раз не явился в суд на рассмотрение иска полиции, передает ТАСС.

В 2000 году Виктор Мохов обманом заманил к себе двух несовершеннолетних девушек. Более трех с половиной лет маньяк держал их в подвале, насиловал и издевался. В марте 2021-го он вышел на свободу после 17 лет колонии. Ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях, выходить из дома с 22:00 до 06:00, а также нельзя выезжать за пределы района без разрешения полиции.

Вскоре после выхода из тюрьмы он дал интервью Ксении Собчак. За это его оштрафовали на 1 200 рублей.