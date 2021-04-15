В Самаре качели упали на голову ребенку

В Самаре на детской площадке пострадал ребёнок. Инцидент произошёл на Московском шоссе около дома №87. О случившемся рассказала местная жительница на странице в Twitter, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Исходя из её слов, качели в виде вертолёта рухнули на голову 5-летнему ребёнку. Женщина обратилась за помощью, также она требует разобраться в данной ситуации.

На просьбу женщины откликнулась мобильная приёмная губернатора Самарской области. Так, её представители отметили, что в ближайшее время станет известно, кому принадлежит и под чьи содержанием находится площадка.

Травмы пострадавшего зафиксированы врачами.