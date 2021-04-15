В Самаре неизвестный открыл огонь по школьникам на детской площадке

В Самаре неизвестный открыл огонь по компании школьников-подростков, которые находились на детской площадке. ГТРК "Самара" сообщает, что инцидент произошёл 13 апреля на улице Свободы около дома №226.

Сами ребята рассказали, что в момент начала стрельбы они катались на детской карусели. Откуда происходили выстрелы, понять подростки не могли.

"Мы катались на карусели, услышали металлический звон и хлопок. Посмотрели по сторонам, ничего не увидели. Стали болтать дальше. Тут ещё один хлопок. Никого и ничего поблизости видно не было, но мы всё равно решили уйти. Уж больно странно всё это было", – рассказали дети.

Как только школьники сошки с карусели, прогремел ещё один выстрел. После это по лицу 13-летнего мальчика потекла кровь. Остальные дети проводили пострадавшего домой и сообщили о ЧП родителям.

"У ребёнка зафиксировано пулевое ранение и черепно-мозговая травма. Его госпитализировали", – пишут местные СМИ со ссылкой на собственный источник в больнице.

На данный момент по факту произошедшего идёт проверка. Полиция предполагает, что нападавший был вооружён пневматическим оружием.