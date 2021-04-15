В Сочи из Москвы за 12 часов: скоростная железная дорога появится к 2030 году

Большие перспективы ждут основные железные дороги России. К 2030 году планируется обеспечить их инфраструктурой для использования беспилотников и электротранспорта. Этому посвящен проект "Агрессивное развитие инфраструктуры", который активно обсуждает правительство с экспертами.

Как отмечает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", одним из перспективных нововведений станет создание высокоскоростных железнодорожных магистралей. Их использование позволит сократить время в пути между крупными городами более чем в два раза. В итоге это не только фактически сблизит населенные пункты, но и увеличит грузопоток. Путь из Москвы в Адлер, например, сократится с 24 часов до 12 часов, передает ТАСС.

Чтобы достичь поставленных целей, предусмотрено увеличение капитальных вложений в транспорт в 2024 году: до 5% от ВВП. Это около 7,4 трлн рублей. Из них внебюджетные источники составят 4,4 трлн рублей. К 2030 году инвестиции в транспорт возрастут до 10,8 трлн рублей, в том числе 6,1 трлн рублей из внебюджетных источников.