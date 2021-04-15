"Старшее поколение не оценит": в Кургане установили памятник Чужому

В Кургане появился необычный арт-объект. Теперь посетители Центрального парка культуры смогут лицезреть культового персонажа ужастиков — Чужого.

Памятник изготовили в местной мастерской, сообщает "Комсомольская правда". Многие пользователи соцсетей находят арт-объект интересным как для местных жителей, так и для туристов. Но некоторые полагают, что его могу не оценить представители старшего поколения, поскольку им он покажется странным.

Скульптура располагается недалеко от моста через Битевку.

Необычные памятники почти сразу привлекают к себе внимание. Многие вспомнят нашумевшую Аленку из Нововоронежа, а также памятник Сергею Есенину, установленный возле его музея в Москве.