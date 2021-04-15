В мэрии Геленджика идет обыск. Видео

Глава Геленджика Алексей Богодистов в своих социальных сетях сообщил о проведении обысков в мэрии города. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Так, чиновник отметил, что обыск у сотрудников ведут силовики.

“Выехал на совещание в краевую администрацию. По дороге коллеги сообщили, что в кабинетах трёх сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Мероприятия проводятся у двух заместителей и у моего помощника. Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию”, – написал глава города.

Информация уточняется.