В центре Владивостока нашли фрагменты китайского фарфора династии Цин

В старой ливневке, расположенной под центральной площадью во Владивостоке, обнаружены уникальные артефакты. Об этом со ссылкой на dpscontrol125rus. сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Там, где планировалось обустроить так называемый сухой фонтан, нашли фрагменты старинной фарфоровой посуды.

Елизавета Александрова, начальник отдела фондов Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, рассказала:

- В котловане оказались обломки посуды. Один из самых интересных экземпляров – китайский фарфор, который относится к династии Цин конца XIX века. Там же мы наткнулись на кости животных, возможно, это ребро коровы, и большой гвоздь. Теперь будем проводить дальнейшие исследования, чтобы получить более полную информацию.

Как уже сообщалось, котлован для строительства "сухого" фонтана уже принес археологам неожиданные открытия. Речь идет об обнаружении тоннеля. Специалисты занимаются установлением исторической ценности объекта. Строительные работы на месте раскопок остановлены.