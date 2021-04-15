На Земле Франца-Иосифа построят "Приют Федора Конюхова"

На архипелаге Земля Франца-Иосифа планируется создать экспедиционный отель "Приют Федора Конюхова".

Президент клуба полярных путешествий "Посейдон Экспедишнс" Николай Савельев сообщил, что проект осуществляется совместно с Росгидрометом и национальным парком "Русская Арктика".

Также, по словам Савельева, в процессе согласования находится присвоение взлетно-посадочной полосе на архипелаге статуса двойного назначения – военного и гражданского. Он добавил, что это сложный вопрос, но "тема двигается".

Архипелаг Земля Франца-Иосифа расположен в Северном Ледовитом океане. Входит в состав Архангельской области в качестве административно-территориальной единицы, уточняет "Интерфакс".