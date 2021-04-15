Членов ульяновской группировки "Советские" осудили на длительные тюремные сроки

В Ленинском районном суде Ульяновска сегодня был вынесен приговор по нашумевшему уголовному делу. Речь идет о преступной деятельности группировки под названием "Советские", передает ГТРК "Волга", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Ее члены вымогали деньги, занимались грабежом, запугиванием, покушением на убийство.

Самому старшему из членов криминального сообщества – не больше 25 лет. Все пятеро занимались преступным бизнесом в Ленинском и Заволжском районах областного центра. Молодых людей арестовали осенью 2020 года. Приговор они выслушали спокойно, без эмоций, не пряча лиц.

- Требование прокуратуры – назначить каждому из членов группы наказание в зависимости от степени участия в преступной деятельности. Сроки лишения свободы – от 9 до 17 лет, – заявил помощник прокурора Ленинского района г. Ульяновска Владимир Чигин.

В итоге участников группировки осудили за грабеж, вымогательство, хранение оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и приговорили к реальным срокам лишения свободы – от 4,5 лет тюрьмы общего режима до 11 лет строгого режима. Доказать вину подозреваемых в организации ОПГ не удалось.