Россияне станут обладателями участков в Арктике

Российские власти намерены расширить программу "Дальневосточный гектар" на территорию Арктики. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, об этом просили предприниматели.

Мишустин отметил, что оформление участка предусмотрено по упрощенной схеме в короткие сроки, передает РИА Новости.

Глава кабмина подчеркнул важность сохранения традиций и культуры коренных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Министры должны рассмотреть законопроект о ведении предпринимательской деятельности в Арктике. Таким образом, господдержка малого бизнеса должна стать более доступной.

Для компаний-резидентов арктической зоны предусмотрены исключения, касающиеся требования о капитальных вложениях в строительство или модернизацию недвижимости.

Премьер-министр добавил, что для работы в нескольких муниципальных образованиях нужно будет зарегистрироваться на территории Арктической зоны.

Как сообщалось ранее, законопроект, согласно которому россияне могут бесплатно получить земельные участки до одного гектара в российской Арктике, был разработан по поручению вице-премьера Юрия Трутнева.

Земля выдается в пользование на пять лет, после чего ее нужно оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке предусмотрена постройка жилого дома, а также ведение любой экономической деятельности.