Квартирант отобрал у пермской пенсионерки BMW X3 и iPhone 11

Пермская пенсионерка в мгновенье ока осталась без BMW X3 и iPhone 11 и едва не лишилась жизни во время разговора с квартирантом, к которому она заглянула, чтобы забрать плату за месяц, сообщили в региональном управлении МВД.

Описанные события произошли в начале апреля в Березниках, где 70-летняя женщина и сдает квартиру. Последние четыре месяца на съемных квадратных метрах проживал 32-летний приезжий, и именно он напал на владелицу жилья: придавив локтем горло, угрожал ножом и требовал деньги. Нужной ему суммы не нашлось, тогда он связал пенсионерку, забрал у нее ключи от машины и сумку с телефоном и скрылся.

Через пару часов пострадавшей удалось освободиться от пут и через окно позвать на помощь. В тот же день инспекторы остановили на ведущей в Пермь трассе угнанную BMW X3, за рулем которой находился подозреваемый. Сумку со смартфоном он, как оказалось, выбросил по пути, позже их нашли и вернули владелице.

Мужчину взяли под стражу, за разбой ему грозит вплоть до 10 лет в колонии.