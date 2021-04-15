Сенсация в Монако: Джокович проиграл Эвансу

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира серии Masters в Монте-Карло. В третьем круге серб уступил британцу Дэниелу Эвансу в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.

Встреча между ними продолжалась 2 часа 7 минут. В четвертьфинале 30-летний представитель Великобритании, занимающий 33-ю строчку в мировом рейтинге, сыграет с Давидом Гоффеном из Бельгии.

Чуть позже 15 апреля на корт выйдут россиянин Андрей Рублев и испанец Роберто Баутиста-Агут. Начало их матча запланировано на 18:15 по московскому времени.