Рублев проиграл Циципасу в финале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев в финале турнира в Монте-Карло в двух сетах за один час 12 минут проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу – 3:6, 3:6.

Рублев единожды подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а у Циципаса, занимающего пятое место в рейтинге ATP, три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из трех.

Таким образом, Циципас выиграл первый турнир в сезоне и шестой в карьере. Трофей в Монако принес 22-летнему теннисисту тысячу очков рейтинга и более 250 тысяч евро в качестве призовых.