Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, где сыграет с Надалем

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге турнира в Монте-Карло в трех сетах за два часа 45 минут обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута – 7:6 (7:2), 5:7, 6:3.

Рублев семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12, а у его соперника, занимающего 11-е место в рейтинге ATP, три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейков из девяти.

Таким образом, 23-летний уроженец Москвы вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять Рафаэль Надаль (3), разгромивший в 1/8 финала болгарина Григора Димитрова – 6:1, 6:1.