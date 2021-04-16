Masters в Монако. Рублев обыграл Надаля и вышел в полуфинал

В столице Княжества Монако продолжается крупный грунтовый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов серии Masters с призовым фондом 2,1 млн долларов, подводящий к французскому "Большому шлему". Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал.

В матче 1/4 финала Рублев играл с испанцем Рафаэлем Наадем, 11-кратным победителем состязаний с Монте-Карло и признанным "королем грунта". Матч получился нервным со взаимными ошибками, но россиянин впервые победил Надала на грунте – 6:2, 4:6, 6:2.

Интересно, что для Надаля это поражение всего 59-е на грунтовых кортах при 507 победах. Рублев стал всего 25-м игроком, обыгравшим испанца на его любимом покрытии, и вторым россиянином в этом списке после Игоря Андреева, который побеждал Рафу в Валенсии в далеком уже 2005 году.