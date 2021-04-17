Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло

В Монако определились финалисты турнира АТП с призовым фондом в 2 миллиона евро. За главный приз поспорят россиянин Андрей Рублев и грек Стефанос Циципас.

Андрей Рублев, обыгравший накануне испанца Рафаэля Надаля, продолжил свое продвижение по сетке турнира. Андрей в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда 6::3 и 7:5. Встреча продолжалась один час и двадцать минут.

Соперником Рублева станет грек Стефанос Циципас. Внук знаменитого советского футболиста, олимпийского чемпиона Сергея Сальникова выиграл в двух партиях у британца Дэниэла Эванса 6:2, 6:1.