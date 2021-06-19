Андрей Рублев вышел в финал турнира в Галле

Андрей Рублев вышел в финал проходящего в немецком Галле теннисного турнира. Призовой фонд соревнований составляет 1,5 миллиона долларов.

В полуфинале Андрей Рублев играл с грузином Николозом Басилашвили. Выиграв первый сет со счетом 6:1, Андрей уступил во втором 3:6. Но третья партия завершилась победой Рублева 6:3. Матч продолжался 1 час 50 минут

Андрей Рублев стал первым финалистом турнира. Соперник 23-летнего россиянина определится в матче между французом Уго Умбером и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.